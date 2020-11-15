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15 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü
Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü
Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:02