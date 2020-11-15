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Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü

Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:02
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Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ilçe merkezinden Kuzuluk istikametine gitmekte olan sürücü traktörün arkasındaki pulluğu açık unuttu. Bu şekilde şehir merkezinde ilerleyen traktörü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü

O esnada traktörün arkasından gelmekte olan başka bir araçtaki vatandaş yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde pulluğun yol ile teması sonucu kıvılcım çıkardığı anlar ile araç sürücüsünün korna çalıp, selektör yaparak traktörü uyarmak istediği anlar yer aldı.

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Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü

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Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü
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Sakarya'da trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü