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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Türkiye'deki alev kapanları tek tek sönmeye başladı

A Haber
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Giriş: 01.08.2021 11:19
Son dakika haberi...Türkiye'yi saran yangınlarla ilgili söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bakan Pakdemirli: "Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi. Bakan Pakdemirli ayrıca "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, Muğla Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Son gelişmeleri A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Ata Gündüz Kurşun bölgeden aktardı.
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