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Son dakika | Sultanahmet'te feci kaza! Tramvay yayaya çarptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 17:56
Güncelleme:09.02.2024 17:57
Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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