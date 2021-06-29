29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Son 2 gündür yükseliyordu! Ağır hasta sayılarında sevindiren gelişme | 29 Haziran 2021 koronavirüs tablosu

Son dakika: Son 2 gündür yükseliyordu! Ağır hasta sayılarında sevindiren gelişme | 29 Haziran 2021 koronavirüs tablosu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2021 19:58
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Son 2 gündür yükselişte olan ağır hasta sayısı yeniden düştü. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? sorularının yanıtı ve 29 Haziran 2021 Salı gününe ait koronavirüs tablosunu ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

AĞIR HASTA SAYISI YENİDEN DÜŞÜYOR

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 2 gündür yükseliyordu! Sevindiren gelişme
Son 2 gündür yükseliyordu! Sevindiren gelişme
İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!
İstanbul'da korkutan metrobüs yangını!
Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var
Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var
Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayda flaş gelişme
Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayda flaş gelişme
Boğazına ekmek takılan çocuğu işte böyle kurtardı
Boğazına ekmek takılan çocuğu işte böyle kurtardı
Bursa'da eğitim uçağı düştü!
Bursa'da eğitim uçağı düştü!
Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlar
Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlar
İBB'nin müsilaj tiyatrosu deşifre oldu
İBB'nin müsilaj tiyatrosu deşifre oldu
TikTok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü!
TikTok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü!
Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler!
Sultangazi'de felaketi andıran görüntüler!
Yıllardır çukur kazıp içinde yaşıyorlar!
Yıllardır çukur kazıp içinde yaşıyorlar!
Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti
Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti
Daha Fazla Video Göster