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Sokağa çıkma yasağını çatıya çıkıp deldi, polis drone ile çatıda yakaladı

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29.04.2020
İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polisi buldu. Polis tarafından drone ile uyarılan şahsın şaşkın halleri kameraya yansıdı.

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