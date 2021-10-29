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SON DAKİKA Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

İHA
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Giriş: 29.10.2021 00:47
Güncelleme:29.10.2021 00:48
Son dakika haberi... Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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