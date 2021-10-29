29 Ekim 2021, Cuma
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SON DAKİKA Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.