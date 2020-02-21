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21.02.2020
Şişli’de çöpte bebek bulunmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı
Dün İstanbul’un Şişli ilçesinde temizlik işçileri çöpte bebek bulmuştu. Türkiye’yi dehşete düşüren bu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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