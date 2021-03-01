Son dakika | Şırnak'ta vakalar nasıl düştü?

Son dakika haberi...Koronavirüs tedbirlerine en çok uyan illerin başında gelen Şırnak, vaka sayısının her geçen gün azalmasıyla mavi kategoriye yükseldi. Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük şehrin yakalamış olduğu bu başarıyı A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu. Şehirde her meslek grubundan olan vatandaşlar virüsle mücadele kapsamında altın kural olan maske, mesafe ve temizliğe büyük önem göstererek virüsün hızını oldukça aşağıya çekti. A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük'e şehrin bu önemli başarısını sordu. İşte Şırnak'ın koronavirüsle mücadelesindeki başarısının detayları...