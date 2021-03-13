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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Silivri'de kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltında! 9 ayrı villa 101 kişiyi zorla çalıştırmışlar

Son dakika: Silivri'de kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltında! 9 ayrı villa 101 kişiyi zorla çalıştırmışlar

DHA
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Giriş: 13.03.2021 11:00
Güncelleme:13.03.2021 11:20
Silivri'de site içerisinde 9 ayrı villa kiralayıp kripto para çağrı merkezi kuran şüpheliler gözaltına alındı. 18 Çinli şüphelinin 101 kişiyi, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı ve site dışına çıkmalarını yasakladığı belirlendi. Şüphelilerin, Çin'de yaşayan vatandaşları sahte kripto para danışmanlığı yaparak dolandırdığı tespit edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı.
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