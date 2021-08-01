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Son dakika: Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altında

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Giriş: 01.08.2021 10:12
Son dakika haberi...Türkiye'yi saran yangınlarla ilgili söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bakan Pakdemirli: "Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi. Bakan Pakdemirli ayrıca "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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2 yangın kontrol altında
2 yangın kontrol altında
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