Son dakika... Şanlıurfa'da sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı |Video

Son dakika haberi: PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden havanlı saldırısı sonrası şehit olan 1'i bebek 3 şehit son yolculuğuna uğurlanıyor. Şanlıurfa Valiliği önünde sivil şehitler bebek Muhammed Omar ve Cihan Güneş için tören düzenlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.

Türkiye'nin, sınırlarındaki terörün kökünü kazımak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken terör örgütü PKK/YPG dün Akçakale'ye havan saldırısı gerçekleştirdi.

Kalleş saldırıda 9 aylık bebek Muhammed Omar ve 31 yaşındaki Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş şehit oldu.

Bu hain saldırının ardında Milli Savunma Bakanlığı tespit edilen terör hedeflerini ateş altına alırken Akçakale şehit düşen 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş için tören düzenlendi.