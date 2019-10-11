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11.10.2019

Son dakika... Şanlıurfa'da sivil şehitler son yolculuğuna uğurlandı |Video

Son dakika haberi: PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden havanlı saldırısı sonrası şehit olan 1'i bebek 3 şehit son yolculuğuna uğurlanıyor. Şanlıurfa Valiliği önünde sivil şehitler bebek Muhammed Omar ve Cihan Güneş için tören düzenlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.

'nin, sınırlarındaki terörün kökünü kazımak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken terör örgütü / dün Akçakale'ye havan saldırısı gerçekleştirdi.

Kalleş saldırıda 9 aylık bebek ve 31 yaşındaki Güneş şehit oldu.

Bu hain saldırının ardında tespit edilen terör hedeflerini ateş altına alırken Akçakale şehit düşen 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Vergi için tören düzenlendi.

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