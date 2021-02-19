19 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa Harran'da iki aile arasındaki çatışma anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa Harran'da iki aile arasındaki çatışma anı kameraya yansıdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2021 23:03
Güncelleme:19.02.2021 23:03
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Küçükçiçek Mahallesi'nde iki aile arasında önceki dönem gerçekleştirilen muhtarlık seçimi nedeniyle devam eden husumet kavgaya dönüştü.

Kavga akşam saatlerinde Harran ilçe merkezine de taşındı.

Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların kavga etmesi ve silah sesleri sonrası çevredekilerin kaçışması yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Husumetli aileler çatıştı! O anlar kameraya yansıdı
Husumetli aileler çatıştı! O anlar kameraya yansıdı
“Daltonlar” çetesine operasyon!
“Daltonlar” çetesine operasyon!
Manisa’da korkutan yangın
Manisa’da korkutan yangın
Şantiyede ayı paniği! Yakaladıklarını...
Şantiyede ayı paniği! Yakaladıklarını...
Sigaradan kaynaklı ölümleri geçti
Sigaradan kaynaklı ölümleri geçti
Şoke eden görüntü! Herkes öylece izledi
Şoke eden görüntü! Herkes öylece izledi
10 gündür o beldede Kovid-19 vakası görülmedi
10 gündür o beldede Kovid-19 vakası görülmedi
Dilsiz canlılar insanoğluna emanet
Dilsiz canlılar insanoğluna emanet
Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi
Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi
Göldeki ağaçlar dondu
Göldeki ağaçlar dondu
Araca çarpmamak isterken devrildi!
Araca çarpmamak isterken devrildi!
İstenmeyen mesaja dur deyin
İstenmeyen mesaja dur deyin
Daha Fazla Video Göster