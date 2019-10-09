10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.10.2019

Son dakika: Samsun'da şoke eden olay! Çocuk bakıcısıydı gerçek gözaltına alınınca ortaya çıktı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda çocuk bakıcısı Nagihan T. (25) uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde piyasa değeri 8 bin TL olan paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çocuk bakıcısı Nagihan T.'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin annesiyle beraber yaşadığı Atakum ilçesi Yenimahalle'deki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin TL olan paketler halinde metanfetamin ele geçirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nagihan T., ifadesinde, uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığını söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Samsun'da şoke eden olay!
Samsun'da şoke eden olay!
Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi!
Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi!
Kağıt toplayan çocuğu tokatlamıştı! Gözaltına alındı
Kağıt toplayan çocuğu tokatlamıştı! Gözaltına alındı
Zabıta yelekli şahıs kağıt toplayan çocuğu tokatladı
Zabıta yelekli şahıs kağıt toplayan çocuğu tokatladı
Müge Anlı 9 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 9 Ekim Çarşamba tek parça izle
Mandalinanın faydaları neler? Mandalina hangi hastalıkları önlüyor?
Mandalinanın faydaları neler? Mandalina hangi hastalıkları önlüyor?
Ölümden böyle kurtardı!
Ölümden böyle kurtardı!
Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup arşiv yapmış!
Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup arşiv yapmış!
Taksim'de öz kızını öldüresiye döven baba gözaltına alındı
Taksim'de öz kızını öldüresiye döven baba gözaltına alındı
Doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga
Doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga
Motosiklet sürücüsünün kaza anı
Motosiklet sürücüsünün kaza anı
Mimarisiyle hayrete düşüren bina
Mimarisiyle hayrete düşüren bina
Daha Fazla Video Göster