Sakarya’da hayvana işkence! 'Geber' diye sopayla dövüp sonra kesti

Sakarya'da yaşayan Remzi A. isimli şahıs yere yatırdığı büyükbaş hayvanını 'geber' diye bağırarak sopayla defalarca vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından anbean kameraya kaydedildi.