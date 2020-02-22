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22.02.2020
Sakarya’da hayvana işkence! 'Geber' diye sopayla dövüp sonra kesti
Sakarya'da yaşayan Remzi A. isimli şahıs yere yatırdığı büyükbaş hayvanını 'geber' diye bağırarak sopayla defalarca vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından anbean kameraya kaydedildi.
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