Sakal kesmemek tazminatsız kovulma sebebi mi? Canlı yayında açıkladı?

Bir çalışan sakalını kesmediği için iki kere uyarı aldı, uyarıları dikkate almayan çalışan işten atıldı. Yargıtay ise konuyla alakalı işvereni haklı buldu ve çalışanın tazminatsız kovulmasına onay verdi. Peki iş yerinde sakalını kesememek kovulma sebebi mi? Davada iş veren mi, işçi mi haklı? Bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Avukat Onur Tatar yanıt verdi.

Bir çalışan sakalını kesmediği için iki kere uyarı aldı, uyarıları dikkate almayan çalışan işten atıldı, bunun üzerine çalıştığı şirkete dava açtı.

Mahkeme, gencin yeniden işe iadesi yönünde karar verdi. Ancak temyize giden dava da Yargıtay emsal bir karara imza atarak, işçinin tazminatsız kovulmasına hükmetti.