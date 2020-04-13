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Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan Pazartesi günü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı |Video
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden 13 Nisan Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Türkiye'de vaka sayısını 4.093 artışla 61.049'ye yükselirken 98 kişinin yaşamının yitirmesiyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 1.296 oldu. Peki 13 Nisan Pazartesi günü Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Detaylar haberimizde...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden 13 Nisan Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Türkiye'de vaka sayısını 4.093 artışla 61.049'ye yükselirken 98 kişinin yaşamının yitirmesiyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 1.296 oldu. Peki 13 Nisan Pazartesi günü Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Detaylar haberimizde...
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