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Son dakika: Rize'de heyelan anı kamerada

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Giriş: 16.07.2020 15:40
Güncelleme:16.07.2020 16:58
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.

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