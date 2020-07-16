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Son dakika: Rize'de heyelan anı kamerada
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.
Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.