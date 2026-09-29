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Sakarya’da sel alarmı! Mahalle sulara gömüldü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sakarya’da sel alarmı! Mahalle sulara gömüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi’nde etkili olan kuvvetli sağanak, baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla sele dönüştü. Sabah saatlerinden itibaren mahalle merkezine ulaşan taşkın suları yer yer 1 metreyi aşarken, 50-60 hane selden etkilendi; bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri göle dönerken, güvenlik gerekçesiyle Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu’nda eğitime 1 gün ara verildi.

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