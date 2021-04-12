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Son dakika: Ramazan ayında tam kapanma var mı? Herkesin merak ettiği soruyu A Haber canlı yayınında yanıtladı
Son dakika haberi... Artan vaka sayıları ile birlikte gözler bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu ve yarın toplanacak olan Kabine'ye çevrildi. Peki hangi tedbirler alınacak? Ramazan'da yeni tedbirler alınacak mı? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, A Haber canlı yayınında yanıtladı.