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Son dakika: Ramazan ayında tam kapanma var mı? Herkesin merak ettiği soruyu A Haber canlı yayınında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 12.04.2021 12:30
Güncelleme:12.04.2021 12:46
Son dakika haberi... Artan vaka sayıları ile birlikte gözler bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu ve yarın toplanacak olan Kabine'ye çevrildi. Peki hangi tedbirler alınacak? Ramazan'da yeni tedbirler alınacak mı? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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