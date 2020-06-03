Prof. Dr. Recep Tekin: Düğün ve taziyeler, koronavirüs vakalarını artırdı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yapılan düğün ve mevlitler ile kurulan taziye çadırlarının koronavirüs vaka sayısını artırdığına dikkat çeken Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Vatandaşlarımız, yeni normalleşmeyi eski normalleşmeyle karıştırıyor" dedi.