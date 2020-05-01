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Son dakika: Pizzasını vermeyen kadına dehşeti yaşattı! Metal sopayla saldırdı |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi... ABD'de bir pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadın, pizzasını almak isteyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boruyla saldırıya uğradı. Şahıs, pizzayı elinde tutan kadına dükkan kapısını açarak dehşeti yaşattı. O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Arizona eyaletinde geçtiğimiz hafta pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadının önünü keserek pizzasını isteyen kimliği belirsiz bir kişi pizzayı alamayınca metal boruyla kadına saldırdı.

Pizzasını vermeyen kadına dehşeti yaşattı! Metal sopayla... PİZZASINI VERMEYEN KADINA DEHŞETİ YAŞATTI! METAL SOPAYLA...

Kimliği belirsiz kişi, elindeki pizzayla direnen kadını etkisiz hale getirmek için metal sopayla başına vurdu.

O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı.

Fark edildiğini hisseden kişi, kadının elindeki pizzayı alarak olay yerinden kaçtı. Polisler soyguna tanık olan veya elinde pizza kutusuyla kaçan birini gören kişilerin polise bildirmelerini istedi.

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