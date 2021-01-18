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Son dakika: ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı

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Giriş: 18.01.2021 17:15
Güncelleme:18.01.2021 17:20
Son dakika haberi... ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS ve ALES gibi tüm sınavların başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu sınavlara katılacak adaylar, sınavların ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM sınav başvuruları ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Ece Altup aktardı. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

Son dakika haberi... ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS ve ALES gibi tüm sınavların başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu sınavlara katılacak adaylar, sınavların ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM sınav başvuruları ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Ece Altup aktardı. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular... ÖSYM SON DAKİKA: 2021 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU OLDU! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ SINAVI NE ZAMAN? BAŞVURULAR...
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