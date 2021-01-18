ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

Son dakika... ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS ve ALES gibi tüm sınavların başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu sınavlara katılacak adaylar, sınavların ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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