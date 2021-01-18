18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

Son dakika... ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS ve ALES gibi tüm sınavların başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu sınavlara katılacak adaylar, sınavların ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:21
  • 1
  • 14
ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

Son dakika... 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen tüm sınavların bu sene hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bazı sınavların tarihleri ertelenmişti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte sınavlara başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 17-18 Mart olacak. Sınav, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

  • 3
  • 14
ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

2021 DGS NE ZAMAN?

2021 DGS başvuruları 21-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 12 Ağustos'ta açıklanacak.

  • 4
  • 14
ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), (Alan Bilgisi), 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 01-7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak.

  • 5
  • 14
ÖSYM son dakika: 2021 sınav takvimi belli oldu oldu! 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular...

2021 MSÜ NE ZAMAN?

MSÜ başvuruları 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.