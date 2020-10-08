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Son dakika: Ölümle burun buruna! Denizde korkunç anlar drone kamerasında! Dev köpek balığı...
Son dakika haberi... Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu.Yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.
Son dakika haberi... Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu.Yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.