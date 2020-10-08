08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ölümle burun buruna! Denizde korkunç anlar drone kamerasında! Dev köpek balığı...

Son dakika: Ölümle burun buruna! Denizde korkunç anlar drone kamerasında! Dev köpek balığı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2020 13:26
Güncelleme:08.10.2020 13:42
Son dakika haberi... Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu.Yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.

Son dakika haberi... Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu.Yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.

Ölümle burun buruna! Denizde korkunç anlar drone kamerasında! Dev köpek balığı... ÖLÜMLE BURUN BURUNA! DENİZDE KORKUNÇ ANLAR DRONE KAMERASINDA! DEV KÖPEK BALIĞI...

Ölümle burun buruna
Ölümle burun buruna
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Suya para veriyoruz
"Suya para veriyoruz"
Çin'den gelen tehlike!
Çin'den gelen tehlike!
İşte Alo Fetva Hattı'na gelen ilginç aramalar
İşte Alo Fetva Hattı'na gelen ilginç aramalar
Uçan balonda feci ölüm
Uçan balonda feci ölüm
Çocuklarının gözü önünde kızgın şişli işkence!
Çocuklarının gözü önünde kızgın şişli işkence!
İstanbulluların 'dolu' tedbiri!
İstanbulluların 'dolu' tedbiri!
İşte güne damga vuran görüntü!
İşte güne damga vuran görüntü!
Hava radarında şu an
Hava radarında şu an
Korkunç anlar kayıtta
Korkunç anlar kayıtta
Polisi görünce arkasına bile bakmadan kaçtı
Polisi görünce arkasına bile bakmadan kaçtı
Daha Fazla Video Göster