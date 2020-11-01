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Son dakika: Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

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Giriş: 01.11.2020 14:21
Güncelleme:01.11.2020 14:23
Son dakika haberi... Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'un Varto ilçesi Özenç köyünde Alparslan 2 Barajı'na geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Son dakika haberi... Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'un Varto ilçesi Özenç köyünde Alparslan 2 Barajı'na geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan su samuru Muşta görüntülendi NESLİ TÜKENMEKTE OLAN SU SAMURU MUŞ'TA GÖRÜNTÜLENDİ

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