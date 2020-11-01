01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

Son dakika haberi... Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'un Varto ilçesi Özenç köyünde Alparslan 2 Barajı'na geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 14:33
  • 1
  • 48
Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 48
Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

Bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru daha sonra barajın sularına girerek gözden kayboldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 48
Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

İŞTE NESLİ TÜKENEN İLGİNÇ HAYVANLAR

1.Olm

  • 4
  • 48
Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir.

  • 5
  • 48
Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

2. Proboscis Maymunu