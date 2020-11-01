Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi

Son dakika haberi... Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'un Varto ilçesi Özenç köyünde Alparslan 2 Barajı'na geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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