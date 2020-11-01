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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Nesli tükenmekte olan su samuru Muş'ta görüntülendi Son dakika haberi... Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'un Varto ilçesi Özenç köyünde Alparslan 2 Barajı'na geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Giriş Tarihi: 01.11.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 14:33
Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE NESLİ TÜKENEN İLGİNÇ HAYVANLAR 1.Olm
Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir.
2. Proboscis Maymunu