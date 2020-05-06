Son dakika: Mutasyona uğrayan virüs zayıfladı mı? Koronavirüsü yenen doktor A Haber'de yanıtladı |Video

Son dakika haberi... ABD’den gelen habere göre olumlu bir mutasyona uğrayan virüs zayıflıyor. Peki bu mümkün olabilir mi? Koronavirüs zayıflıyor mu? Mutasyona uğrayan virüsün etkisi azalıyor mu? Maskeleri ne zaman çıkarırız? PCR ile Elisa testi arasındaki fark ne? Koronavirüsü yenip tekrar sahalara dönen Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim üyesi Cengiz Uzun, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

ABD'den gelen habere göre olumlu bir mutasyona uğrayan virüs zayıflıyor. Peki bu mümkün olabilir mi? Koronavirüs zayıflıyor mu? Mutasyona uğrayan virüsün etkisi azalıyor mu? Maskeleri ne zaman çıkarırız? PCR ile Elisa testi arasındaki fark ne? Koronavirüsü yenip tekrar sahalara dönen Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim üyesi Cengiz Uzun, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Uzun'un açıklamasının satır başları;

İyi olarak daha hafifleyen mutasyon olarak düşünürsek birincisi bu yeni bir virüs olacak ama diğer virüsümüz de var o gitmedi. Bunun iki sakıncası var baktığımızda iyi yönde mutasyonun. Biz hastaların eğer böyle bir mutasyon var ve bunla da bir bulaş ve salgın olduğunu düşünelim. Biz acaba ilk virüs mü ikinci virüs mü? İkincisi belki yalancı bir rahatlama sağlar bir taraftan da ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman diğer virüsümüz yok olmayacak. Bu virüsün gelmesi diğerini yok etmeyecek. Bu sadece belki yeni enfeksiyonlara yol açacak ama daha hafif geçecek. Buna çok dikkatli bakmak gerekiyor.

PCR TESTİ İLE ELİSA TESİ ARASINDAKİ FARK

PCR testi virüsün kendisine bakıyor. Solunum yolu salgılarından alıyoruz. Eğer varsa ve hastanın kliniği de uyuyorsa yani şikayetleri var filminde laboratuvar testinde onunla birlikte diyoruz ki bu kişi hasta. Ama vücudumuzda da antikorlar oluşuyor. Daha sonra da bakıldığında bu antikorlardan hastalığın geçirilip geçirilmediği anlaşılıyor