-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Berat Albayrak'a ve A Haber'e organize itibar suikastı: Kirli ittifakın perde arkasında ne var?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Berat Albayrak'a ve A Haber'e organize itibar suikastı: Kirli ittifakın perde arkasında ne var?

6 yıldır aktif siyasetin içinde yer almamasına rağmen akıl ve mantık dışı iddialarla hedef tahtasına oturtulmak istenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik organize itibar suikastı ve A Haber'e yöneltilen tehditlerin kirli perde arkası deşifre edildi. Albayrak’ın avukatı aracılığıyla “hodri meydan” diyerek hukuki süreç başlattığı asılsız iddiaları ve muhalefetin belediyelerdeki skandalları örtbas etmek için kurduğu “cambaza bak” oyununu; Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı ile canlı yayında masaya yatırdı.

9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı! Bakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
Sonraki Video
9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı! Bakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar