Berat Albayrak'a ve A Haber'e organize itibar suikastı: Kirli ittifakın perde arkasında ne var?

6 yıldır aktif siyasetin içinde yer almamasına rağmen akıl ve mantık dışı iddialarla hedef tahtasına oturtulmak istenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik organize itibar suikastı ve A Haber'e yöneltilen tehditlerin kirli perde arkası deşifre edildi. Albayrak’ın avukatı aracılığıyla “hodri meydan” diyerek hukuki süreç başlattığı asılsız iddiaları ve muhalefetin belediyelerdeki skandalları örtbas etmek için kurduğu “cambaza bak” oyununu; Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı ile canlı yayında masaya yatırdı.