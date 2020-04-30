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Muğla'daki deprem anı güvenlik kamerasında! Markette böyle panik yaşandı |Video
Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.
Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden bazı müşteri ile market çalışanlarının panikle kaçıştığı ve raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer aldı.
Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.
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