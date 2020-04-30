Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilde kısa süreli paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 30, 2020
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) https://t.co/OeLaSLNHQu
30.04.2020, 13:09:45 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 3.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER
2020.04.30 13:09:45 37.0332 28.5350 3.4 -.- 4.5 4.4 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2020.04.30 12:54:46 38.3735 39.1773 4.8 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 12:53:26 38.0550 32.3542 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.04.30 12:14:35 38.3832 39.1822 2.8 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 12:05:31 37.1883 28.2455 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2020.04.30 12:05:15 38.7980 27.0585 5.7 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)
2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2020.04.30 10:15:10 38.3538 39.1227 5.4 -.- 2.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 09:53:35 37.4292 38.7205 7.3 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA) İlksel
2020.04.30 09:38:16 37.6928 27.4072 5.2 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) REVIZE01 (2020.04.30 09:38:18)
2020.04.30 09:35:38 37.7200 27.3785 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.04.30 09:21:03 38.2940 38.9137 16.6 -.- 2.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.30 09:08:26 36.8768 27.9562 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.30 09:03:35 41.4118 42.0515 16.4 -.- 2.6 -.- MADEN-SAVSAT (ARTVIN) İlksel
2020.04.30 07:43:15 40.1722 31.9792 20.8 -.- 2.0 -.- ACISU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2020.04.30 05:59:38 41.2430 29.3477 14.4 -.- 1.8 -.- KURNA-SILE (ISTANBUL) İlksel
2020.04.30 04:40:57 39.2687 29.1948 5.2 -.- 1.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.04.30 03:12:16 36.8568 27.3177 9.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.30 01:10:34 39.7703 26.6978 8.2 -.- 1.7 -.- AKCAKIL-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2020.04.30 00:49:06 39.0298 27.8658 18.5 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.30 00:33:54 38.3805 39.2065 5.2 -.- 1.1 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 00:31:25 38.3438 38.8657 16.9 -.- 1.9 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Alman kurduyla fotoğraf çektirmek istemişti!
- Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
- İğrenç olayda flaş gelişme! İntihar etti
- Elazığ Sivrice'de korkutan deprem!
- 4 terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul'un ilçelerinin virüs yoğunluğu
- Alman televizyonunda "Türkiye" önerisi!
- Ölüm ile yaşam arasındaki o an!
- Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
- 8 yıl sonra yakalandı! Şoke eden sözler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?