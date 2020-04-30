Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 3,4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

SON DEPREMLER

2020.04.30 13:09:45 37.0332 28.5350 3.4 -.- 4.5 4.4 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2020.04.30 12:54:46 38.3735 39.1773 4.8 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 12:53:26 38.0550 32.3542 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.04.30 12:14:35 38.3832 39.1822 2.8 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 12:05:31 37.1883 28.2455 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel

2020.04.30 12:05:15 38.7980 27.0585 5.7 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)

2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel

2020.04.30 10:15:10 38.3538 39.1227 5.4 -.- 2.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 09:53:35 37.4292 38.7205 7.3 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA) İlksel

2020.04.30 09:38:16 37.6928 27.4072 5.2 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) REVIZE01 (2020.04.30 09:38:18)

2020.04.30 09:35:38 37.7200 27.3785 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) İlksel

2020.04.30 09:21:03 38.2940 38.9137 16.6 -.- 2.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.30 09:08:26 36.8768 27.9562 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.30 09:03:35 41.4118 42.0515 16.4 -.- 2.6 -.- MADEN-SAVSAT (ARTVIN) İlksel

2020.04.30 07:43:15 40.1722 31.9792 20.8 -.- 2.0 -.- ACISU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.04.30 05:59:38 41.2430 29.3477 14.4 -.- 1.8 -.- KURNA-SILE (ISTANBUL) İlksel

2020.04.30 04:40:57 39.2687 29.1948 5.2 -.- 1.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2020.04.30 03:12:16 36.8568 27.3177 9.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.30 01:10:34 39.7703 26.6978 8.2 -.- 1.7 -.- AKCAKIL-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2020.04.30 00:49:06 39.0298 27.8658 18.5 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.30 00:33:54 38.3805 39.2065 5.2 -.- 1.1 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 00:31:25 38.3438 38.8657 16.9 -.- 1.9 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel