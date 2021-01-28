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Son dakika: Muğla Bodrum'da fırtına ve dolu kabusu!

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Giriş: 28.01.2021 17:06
Güncelleme:28.01.2021 17:16
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.

Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu! SON DAKİKA: MUĞLA'DA FIRTINA VE DOLU KABUSU!
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Fırtına ve dolu kabusu!
Fırtına ve dolu kabusu!
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