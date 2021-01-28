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Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 17:17
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Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!

Bodrum'da etkili olan dolu yağışı görenleri şaşkına çevirdi.

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Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!

Aniden bastıran dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.

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Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!

Duydukları gürültüye uyanan vatandaşlar ise dolu yağışını görünce şok oldu.

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Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!

Dolu yağdığı esnada seyir halinde bulunan 6 araç ise bir birine girdi.

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Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!

Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.