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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Son dakika: Muğla’da fırtına ve dolu kabusu!
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 17:17
Bodrum'da etkili olan dolu yağışı görenleri şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aniden bastıran dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Duydukları gürültüye uyanan vatandaşlar ise dolu yağışını görünce şok oldu.
Dolu yağdığı esnada seyir halinde bulunan 6 araç ise bir birine girdi.
Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.