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Müge Anlı ortaya çıkarmıştı! Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil zanlısı tutuklandı

A Haber
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Giriş: 22.07.2021 23:50
Güncelleme:22.07.2021 23:53
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili son dakila gelişmesi yaşandı. Konya'da 2018 yılında öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, tutuklandı. A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 2018 yılında öldürülen Büyükşen cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDI
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


GÖZALTINA ALINMIŞTI
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

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