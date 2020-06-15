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Son dakika: MSB'den flaş "bedelli askerlik" açıklaması | VİDEO

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Giriş: 15.06.2020 18:36
Güncelleme:15.06.2020 18:40
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

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MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması
MSB'den flaş "bedelli askerlik" açıklaması
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