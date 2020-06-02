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Son dakika: Millet kütüphanesi kapılarını açtı! İşte açılış ve kapanış saatleri... |Video

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Giriş: 02.06.2020 11:32
Güncelleme:02.06.2020 11:36
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Millet Kütüphanesi kapılarını açtı. Kimler girebiliyor? Rezervasyon yapılmadan içeri misafir kabul edilmeyen kütüphane saat kaçta açık oluyor? Kapanış saati kaç? A Haber muhabiri Lamia Ayhan, canlı yayında aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Millet Kütüphanesi kapılarını açtı. Kimler girebiliyor? Rezervasyon yapılmadan içeri misafir kabul edilmeyen kütüphane saat kaçta açık oluyor? Kapanış saati kaç? A Haber muhabiri Lamia Ayhan, canlı yayında aktardı.

*Kütüphane 9-18 saatleri arası açık, rezervasyonsuz girilmeyecek

*Doluluk oranı online takip edilecek, kütüphane hafta sonu kapalı olacak

*Kitaplar 1 dakika içerisinde steril eden cihazla dezenfekte edilecek

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