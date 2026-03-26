İsrail'in Rabin Elektrik Santrali İran'ın hedefinde! A Haber ekibi Hadera'da

İran 26 gündür süren savaşın ardından bir kez daha düğmeye bastı ve balistik füzeleriyle İsrail’in en kritik enerji altyapısını doğrudan hedef aldı. İsrail'in elektrik ihtiyacının beşte birini tek başına karşılayan Rabin Elektrik Santrali'nden yoğun dumanlar yükseldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt füzelerin düştüğü Hadera kentine giderek saldırı sonrası santraldeki son durumu aktardı.