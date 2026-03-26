ABD İran'da nereyi işgale hazırlanıyor?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 1 aya yaklaşırken bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington ve Tahran hattında müzakereye ilişkin Pakistan'da gerçekleşeceği ihtimalleri gündeme gelirken, sahada askeri hareketliliğin sürmesi ise dikkat çekiyor. Trump yönetiminin 2 bin 500 paraşütçü birliğini Ürdün ve İsrail üslerine konuşlandırma kararı İran'a yönelik yeni bir harekat operasyonu sinyali olarak yorumlanıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar , Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ABD'nin İran üzerindeki olası işgal planlarını masaya yatırarak mevcut senaryoları ele aldı.