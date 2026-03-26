Beyoğlu’nda şüpheli ölüm cinayet çıktı: “Kalp krizi” ihbarı yapan kadın sevgilisini boğduğunu itiraf etti

İstanbul Beyoğlu’nda “kalp krizi” ihbarıyla kayıtlara geçen ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı. Evde ölü bulunan 59 yaşındaki Fesih Deneri’nin boğularak öldürüldüğü belirlenirken, ihbarı yapan Bilge D. adli tıp raporunun ardından yeniden gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, ikinci sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli adliyeye sevk edildi.