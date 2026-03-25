ROKETSAN'dan tarihi savunma kalkanı! Tayfun'un teslimat görüntüleri ilk kez A Haber'de

ABD-İsrail-İran gerilimi topyekûn bir savaşın eşiğinde. Bölgedeki sıcak temas ve çatışmaların boyutu her geçen gün büyürken, Türkiye stratejik hamleleriyle oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Savunma sanayiinin göz bebeği ROKETSAN, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojilerle Türkiye’nin gökyüzündeki aşılmaz zırhı 'Çelik Kubbe'yi tahkim etmeye devam ediyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber'e özel verdiği röportajda modern savaş meydanlarındaki tüm ezberleri bozan yeni nesil füze sistemlerinden, 24 saat kesintisiz süren dev üretime ve 2026 vizyonuna kadar çok kritik açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin sarsılmaz gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.