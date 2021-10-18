Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar açıklaması

Son dakika haberleri.... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı hakkında açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Türkiye’mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN