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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar açıklaması

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Giriş: 18.10.2021 16:10
Son dakika haberleri.... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı hakkında açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Türkiye’mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.
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