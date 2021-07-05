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Metrobüste yangın paniği! Yolcular Halıcıoğlu durağında indirildi

İHA
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Giriş: 05.07.2021 00:51
Güncelleme:05.07.2021 00:52
Metrobüste yangın paniği...  Halıcıoğlu durağında altından alev ve dumanlar çıkan metrobüs ekipler tarafından söndürüldü. Şoförün olayı erken farketmesi üzerine yolcular hızlıca tahliye edildi. Yaşanan olayda maddi zarar meydana geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Son dakika haberi: Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Boşaltılan metrobüs güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30'da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı. Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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