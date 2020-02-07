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07.02.2020

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler Video izle

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul’da kar yağışı başladı. İşte ilk görüntüler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

Beylikdüzü ilçesinde zaman zaman yoğun olarak yağan kar yağışı karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar kar yağışı karşısında mutluluk duyduklarını ifade ettiler. İHA

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