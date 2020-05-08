Son dakika: Meclis ringe döndü! Kavga hastanede bitti |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi...Hong Kong parlamentosunda oturumun kimin yöneteceğine yönelik çıkan tartışma, kısa süre sonra arbedeye döndü. Çin yanlısı ve demokrasi yanlısı milletvekilleri birbirine girdi.

Hong Kong parlamentosunda bugün gerçekleşen oturumun ardından Kongre Komitesi toplantısının kimin yöneteceği konusunda milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Milletvekilleri uzun süre seçilemeyen komite başkanlığı koltuğuna oturmak için erkenden salona girerek birbirleriyle yarıştı. Pekin yanlısı milletvekili Komite Başkanı Starry Lee, koltuğa oturdu ve çevresini güvenlik görevlileri sardı. Demokrasi yanlısı milletvekilleri ise duruma tepki göstererek Starry Lee'yi koltuktan kaldırmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşürken bazı milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti, bazıları da birbirlerine pankartlarla vurdu.



Milletvekili Eddie Chu Hoi-dick ise komite başkanlığı koltuğuna ulaşmak için duvara tırmanmaya çalışırken 4 güvenlik görevlisi tarafından salon dışına çıkarıldı. Parlamentoda çıkan kavga 1 saatten fazla sürerken kavgada yaralanan Andrew Wan Siu-kin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Starry Lee yaptığı konuşmada, "Hala komite başkanıyım. Toplantıya başkanlık etme gücüm olmadığı yönünde bir iddia yok" dedi. Öte yandan toplantının başlama saatinin ertelendiği duyuruldu.

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