Son dakika: Manavgat’ta büyük yangın! Evrenseki Köyü Muhtarı Hasan Kaya A Haber’de anlattı: Yukarıseki mahallesinin yüzde yüzü yandı

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Evrenseki Köyü Muhtarı Hasan Kaya, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Kaya, "Yukarıseki Mahallesi yüzde yüzü yandı ve yaparlar mahallesinin yüzde 50’si yandı. Şu anda yüzde 98’inde bir sıkıntı. Yaralımız var" dedi.

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