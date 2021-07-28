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Son dakika: Manavgat’ta büyük yangın! Evrenseki Köyü Muhtarı Hasan Kaya A Haber’de anlattı: Yukarıseki mahallesinin yüzde yüzü yandı

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 15:55
Güncelleme:28.07.2021 16:02
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Evrenseki Köyü Muhtarı Hasan Kaya, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Kaya, "Yukarıseki Mahallesi yüzde yüzü yandı ve yaparlar mahallesinin yüzde 50’si yandı. Şu anda yüzde 98’inde bir sıkıntı. Yaralımız var" dedi.
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