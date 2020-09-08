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Son dakika: Malatya'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı

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Giriş: 08.09.2020 14:32
Güncelleme:08.09.2020 14:37
Son dakika haberleri... Merkez üssü Malatya Pütürge olan 4,6 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgede yaşayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ersoy, bu depremin daha şiddetli büyük bir depremlerin habercisi olabileceği gibi daha da küçük artçılar şeklinde de bölgedeki deprem enerji hattının boşalabileceğini ifade etti. İşte Ersoy'un canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

Merkez üssü Malatya Pütürge olan 4,6 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgede yaşayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ersoy, bu depremin daha şiddetli büyük bir depremlerin habercisi olabileceği gibi daha da küçük artçılar şeklinde de bölgedeki deprem enerji hattının boşalabileceğini ifade etti.

İşte Ersoy'un canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

Ersoy "Kandili 4,6 AFAD ise 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandığını ifade etti. Çok küçük bir deprem değil insanlar kaygı yaşamış olabilir. Vatandaşlar fısıltı gazetelerinin söylemlerine kulak asmasınlar, bu süreçte sokakta olmalarında fayda var. Bu konuda vatandaşlar yetkililerin ki bu konu yetkili AFAD, onların söylemlerini dikkate almalılar" ifadelerini kullandı.

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