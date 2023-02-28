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Son dakika: Malatya'da 5,6'lık deprem! Eşya almak için eve giren Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 10:21
Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki Bedih Kış'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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