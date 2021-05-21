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Son dakika: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 21.05.2021 19:43
Güncelleme:21.05.2021 19:56
Son dakika deprem haberi... Malatya’nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3’lük korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19:06’da kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km alarak ölçüldü. AFAD depreme dair yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA | Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3'lük korkutan bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 19:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km alarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD SON DURUMU DUYURDU

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

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