Son dakika: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi... Malatya’nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3’lük korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19:06’da kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km alarak ölçüldü. AFAD depreme dair yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA | Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3'lük korkutan bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 19:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km alarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD SON DURUMU DUYURDU



Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

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