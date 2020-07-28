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Son dakika: Kurban bayramında hava nasıl olacak? Kuvvetli yağışa dikkat! Uzman isim canlı yayında uyardı

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Giriş: 28.07.2020 15:48
Güncelleme:28.07.2020 15:50
Son dakika haberi... Kurban bayramında hava nasıl olacak? Hava tahmini uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, A Haber canlı yayınında bayramda hava durumu tahminlerini anlattı. Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur beklenmiyor.

Kurban bayramında hava nasıl olacak? Hava tahmini uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, A Haber canlı yayınında bayramda hava durumu tahminlerini anlattı. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur beklenmiyor.

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