Son dakika: Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı! Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yarım saatte kurtarıldı | Video

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tekeri fırlayan kargo kamyonu ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada kullanılmaz hale gelen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. TEM yolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra trafiğe açıldı.