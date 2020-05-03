03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi |Video

Son dakika: Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
03.05.2020
Son dakika haberi... Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'da doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, Besni ilçesi Fırat Havzası yakınlarındaki mağaralarda doğa fotoğrafçılarının objektifine yansıdı.

Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyamanda görüntülendi KIRMIZI LİSTEDE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN HAYVAN ADIYAMAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çizgili sırtlanı yaklaşık 2 metreden görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Musa Gürbüz, yaptığı açıklamada, Fırat Havzası boyunca uzanan mağaralarda varlığını duyduğu çizgili sırtlanı Hasan Çelik ve Metin Saruhan'ın rehberliğinde doğal yaşam alanındaki mağarasına giderek fotoğrafladığını söyledi.

Kentteki bir okulda öğretmenlik yaptığını ve hobi olarak doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini ifade eden Gürbüz, "Doğadaki her canlı kutsaldır ve yaşamını devam ettirmesi lazım. Bu anlamda çizgili sırtlanı 2-3 metreden görüntülememiz sanılanın aksine insanlara saldırmadığının kanıtıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Döngeloğlu'nun duygulandıran sözleri
Döngeloğlu'nun duygulandıran sözleri
Ekmek tüketiminde korona önlemi! Uzmanlar uyardı
Ekmek tüketiminde korona önlemi! Uzmanlar uyardı
Soylu'dan acılı babaya telefon...
Soylu'dan acılı babaya telefon...
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Yıldırım düştü! 1 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düştü! 1 kişi hayatını kaybetti
Tarihi surlarda çökme
Tarihi surlarda çökme
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
Almanya'daki huzurevinden şarkılı teşekkür
Almanya'daki huzurevinden şarkılı teşekkür
Kızılay çağrı yaptı vatandaşlar akın etti
Kızılay çağrı yaptı vatandaşlar akın etti
Döngeloğlu koronadan vefat etti
Döngeloğlu koronadan vefat etti
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rüyası gerçek oldu! Başkan Erdoğan ile görüştü
Rüyası gerçek oldu! Başkan Erdoğan ile görüştü
Daha Fazla Video Göster